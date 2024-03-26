Украина озвучила ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год
26 марта 202419:13
Украина планирует получить от Евросоюза по программе Ukraine Facility 16 млрд евро в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
Премьер-министр страны назвал помощь от Евросоюза «одним из финансовых якорей» Украины. Он добавил, что Киеву очень важно иметь стабильный источник финансирования и указал на «большой потенциал в замороженных российских активах».
Ранее Шмыгаль заявил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч украинцев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru