Украина озвучила ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год

Премьер-министр страны назвал помощь от Евросоюза «одним из финансовых якорей» Украины. Он добавил, что Киеву очень важно иметь стабильный источник финансирования и указал на «большой потенциал в замороженных российских активах».

Ранее Шмыгаль заявил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч украинцев.

