На Украине заявили, что необходимо мобилизовать менее 500 тысяч граждан

Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны, заявил Bloomberg Television глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Сенатор Грэм: Украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста

По его словам, украинские власти продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнеров в отношении артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности.

Новая мобилизация не поможет Украине усилить ряды ВСУ, рассказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры