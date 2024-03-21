На Украине заявили, что необходимо мобилизовать менее 500 тысяч граждан
21 марта 202402:01
Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны, заявил Bloomberg Television глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, украинские власти продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнеров в отношении артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности.
Новая мобилизация не поможет Украине усилить ряды ВСУ, рассказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru