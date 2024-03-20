На Украине назвали нечестным требование США воевать в кредит

Предложения США оказывать Киеву военную поддержку в кредит следует считать неправильными и нечестными. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщило агентство РИА Новости.

Напомним, включенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Вашингтон должен помогать Украине не безвозмездно, а не в кредит. Он добавил, что европейские государства сделали займом 33 из 50 миллиардов долларов, отправленных на Украину, и предложил американскому правительству действовать аналогичным образом.

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В ответ на Украине идею Грэма назвали оскорбительной. В офисе президента подчеркнули, что могут согласиться на предложение американского политика в том случае, если Украине предложат такие условия, при которых она не должна будет расплачиваться по кредитам.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о направлении доходов от замороженных активов России на поддержку Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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