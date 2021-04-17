Украина отзовет задержанного в Петербурге консула
В ближайшее время Киев планирует вернуть на родину задержанного в Санкт-Петербурге при попытке получить закрытую информацию генерального консула Александра Сосонюка. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
«В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители», - считает Енин.
Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Украина готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.
Александр Сосонюк, по данным сайта генконсульства, работал в России почти 10 лет, пишут «Известия».
Доходы украинского дипломата в прошлом году составили 56 тыс. долларов: получил 173 тыс. гривен (6 тыс. долларов) зарплаты и еще 1,4 млн гривен (50 тыс. долларов) в виде компенсационных выплат, отмечает РИА Новости.
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ РФ задержали украинского консула при попытке получить от гражданина России информацию закрытого характера из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
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