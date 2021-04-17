Украина отзовет задержанного в Петербурге консула

В ближайшее время Киев планирует вернуть на родину задержанного в Санкт-Петербурге при попытке получить закрытую информацию генерального консула Александра Сосонюка. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители», - считает Енин.