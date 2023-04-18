Украина объявила о выходе из двух соглашений с Россией и СНГ
Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций и соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане. Оба договора были заключены в девяностые годы. О выходе Киева из соглашений заявил представитель украинского парламента Тарас Мельничук.
Соглашение о взаимной защите инвестиций было заключено в 1998 году и ратифицировано Украиной спустя год, протокол к соглашению о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, был заключен в 1994 году в рамках Содружества Независимых Государств.
Ранее рснователь Евгений Пригожин, отвечая на запрос о возможном приезде Владимира Зеленского в Авдеевку, предложил украинскому президенту перебросить бойцов под Артемовск, чтобы впоследствии наградить их посмертно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru