Соглашение о взаимной защите инвестиций было заключено в 1998 году и ратифицировано Украиной спустя год, протокол к соглашению о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, был заключен в 1994 году в рамках Содружества Независимых Государств.

Ранее рснователь Евгений Пригожин, отвечая на запрос о возможном приезде Владимира Зеленского в Авдеевку, предложил украинскому президенту перебросить бойцов под Артемовск, чтобы впоследствии наградить их посмертно.

