Украина обвинила Россию в желании присоединить Донбасс

Кравчук сообщил, что «на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится», она «не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы», передает РИА ФАН. Экс-президент также рассказал, что США готовят «конкретные шаги» против российской стороны, они могут поддержать Киев «не только на словах, но и на деле».

Экс-председатель Совета министров ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН ранее подтвердил мнение бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, что предоставление широкой автономии Донбассу чревато разрушением украинского государства. Будущее Донбасса - в России, уверен он.

