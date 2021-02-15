Украина обвинила Россию в желании присоединить Донбасс
Первый президент Украины, глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия собирается присоединить Донбасс.
«Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России», — сказал Кравчук в интервью украинскому агентству «Обозреватель». Он полагает, что Россия не стремится к созданию в ДНР и ЛНР местного самоуправления, передает Ura.ru.
Кравчук сообщил, что «на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится», она «не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы», передает РИА ФАН. Экс-президент также рассказал, что США готовят «конкретные шаги» против российской стороны, они могут поддержать Киев «не только на словах, но и на деле».
Экс-председатель Совета министров ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН ранее подтвердил мнение бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, что предоставление широкой автономии Донбассу чревато разрушением украинского государства. Будущее Донбасса - в России, уверен он.
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