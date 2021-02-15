Пушилин прокомментировал слова Путина о Донбассе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который пообещал «несмотря ни на что» не бросать Донбасс, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», — заявил Пушилин. Он отметил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны Москвы, и выразил готовность отстаивать общие ценности.