Украина обвинила Москву в интенсификации ракетных обстрелов

Заседание намечено на 28 июня на 15 часов (22.00 по мск). Также украинский дипломат попросил, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Кислица обвиняет Москву в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня якобы по гражданской инфраструктуре.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

