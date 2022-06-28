Украина обвинила Москву в интенсификации ракетных обстрелов

Киев попросил провести срочное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, говорится в письме постпреда Украины при организации Сергея Кислицы.

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Заседание намечено на 28 июня на 15 часов (22.00 по мск). Также украинский дипломат попросил, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Кислица обвиняет Москву в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня якобы по гражданской инфраструктуре.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Совбез ООНОбстрелУкраина
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