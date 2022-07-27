Украина обстреляла Антоновский мост в Херсоне

ВСУ предприняли попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, заявил в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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По его словам, сооружение не разрушено. В ночь на 27 июля в Херсоне прогремела серия взрывов. Для перехвата выпущенных ВСУ по городу снарядов сработала российская система противоракетной обороны.

«Украинские паблики разрываются от того, что якобы разрушен Антоновский мост. Мост стоит, [не разрушен]. Мост на самом деле действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то», — отметил Стремоусов.

В последний раз российские системы ПВО отразили атаку украинских войск на Антоновский мост через Днепр в Херсонской области 21 июля. По сооружению было выпущено 12 реактивных снарядов из американских систем залпового огня HIMARS.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелУкраина
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