В Брянской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

Четыре человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на пограничный пункт «Троебортное» в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП "Троебортное", расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Богомаза, раненым оказывают медицинскую помощь, сообщает РЕН ТВ. На месте происшествия работают оперативные службы, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелБрянская Область
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