В Брянской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

Ликвидирован пожар на нефтебазе в Донецке после обстрела ВСУ Гражданство РФ в Запорожской области получили восемь тысяч жителей Расширен перечень соцвыплат, которые будут перечисляться на карту «Мир» ЕС значительно нарастил закупки угля в Казахстане вместо РФ Минэкономики предложило ввести регулирование NFT