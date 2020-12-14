Украина не включит «Формулу Штайнмайера» в закон о статусе Донбасса

«Формулу Штайнмайера» не планируется включать в проект закона о продлении на год действия особого статуса Донбасса.

Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, передает РИА ФАН.

Козак не увидел прогресса по Донбассу на переговорах в нормандском формате

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона о статусе региона. Для этого Киеву после согласования с Донбассом требуется принять десятки законов.

Аналога временному статусу региона сейчас нет: украинское общество не готово к конституционному оформлению Донбасса, заявил в эфире НСН политолог Константин Бондаренко.

«Есть два варианта либо продлевать особый статус Донбасса, либо ввести статус Донбасса в Конституцию на постоянной основе. Ко второму общество на Украине сегодня точно не готово, поскольку существует очень серьёзное сопротивление со стороны ряда радикальных организаций — ветеранов «Майдана», ветеранов АТО и так далее. Продление на год — это такой политический симулякр, который необходим, чтобы «минский процесс» окончательно не зашёл в тупик», - отметил он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Минские СоглашенияДонбассУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры