Украина не включит «Формулу Штайнмайера» в закон о статусе Донбасса
«Формулу Штайнмайера» не планируется включать в проект закона о продлении на год действия особого статуса Донбасса.
Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, передает РИА ФАН.
«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона о статусе региона. Для этого Киеву после согласования с Донбассом требуется принять десятки законов.
Аналога временному статусу региона сейчас нет: украинское общество не готово к конституционному оформлению Донбасса, заявил в эфире НСН политолог Константин Бондаренко.
«Есть два варианта либо продлевать особый статус Донбасса, либо ввести статус Донбасса в Конституцию на постоянной основе. Ко второму общество на Украине сегодня точно не готово, поскольку существует очень серьёзное сопротивление со стороны ряда радикальных организаций — ветеранов «Майдана», ветеранов АТО и так далее. Продление на год — это такой политический симулякр, который необходим, чтобы «минский процесс» окончательно не зашёл в тупик», - отметил он.
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