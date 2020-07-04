Козак не увидел прогресса по Донбассу на переговорах в нормандском формате
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что до прорыва в переговорах по Донбассу, которые состоялись в Берлине на встрече представителей стран «нормандской четверки», еще далеко. По его мнению, обсуждать проведение саммита глав России, Германии, Франции и Украины «очень, очень рано», отмечает РИА Новости.
Козак считает, что для саммита лидеров «нормандской четверки» необходимо провести огромную работу, прежде всего, Киеву – относительно решений, принятых на саммите «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года по поводу Донбасса.
«Это, прежде всего, весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта», — приводит цитату Козака ИА REGNUM.
Имеется ввиду в первую очередь, пакет документов, который позволит выполнить Украине «формулу Штайнмайера». Для этого Киеву потребуется принять десятки законов, которые после согласования с Донбассом, необходимо принять в парламенте Украины, отмечает Газета.ru.
«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — подчеркнул Козак.
По итогам встречи в Берлине не удалось принять совместный документ, его проработку продолжат по телефону, сообщают «Известия».
Накануне стало известно о намерении Москвы потребовать от Киева, чтобы проект по изменению конституции для закрепления особого статуса Донбасса был представлен уже к 6 июля. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный документ делегации из России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
447 тыс.+-221 004 / сут.
Умерли
10 027+168 / сут.
Выздоровели
447 тыс.+8 986 / сут.
- В России выявили 6632 новых случая COVID-19
- Опубликован текст новой Конституции России с принятыми поправками
- Козак не увидел прогресса по Донбассу на переговорах в нормандском формате
- В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости
- Вирусолог оценил угрозу второй волны COVID-19 для уже переболевших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru