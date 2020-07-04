Козак не увидел прогресса по Донбассу на переговорах в нормандском формате

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что до прорыва в переговорах по Донбассу, которые состоялись в Берлине на встрече представителей стран «нормандской четверки», еще далеко. По его мнению, обсуждать проведение саммита глав России, Германии, Франции и Украины «очень, очень рано», отмечает РИА Новости.

Козак считает, что для саммита лидеров «нормандской четверки» необходимо провести огромную работу, прежде всего, Киеву – относительно решений, принятых на саммите «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года по поводу Донбасса.

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«Это, прежде всего, весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта», — приводит цитату Козака ИА REGNUM.

Имеется ввиду в первую очередь, пакет документов, который позволит выполнить Украине «формулу Штайнмайера». Для этого Киеву потребуется принять десятки законов, которые после согласования с Донбассом, необходимо принять в парламенте Украины, отмечает Газета.ru.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — подчеркнул Козак.

По итогам встречи в Берлине не удалось принять совместный документ, его проработку продолжат по телефону, сообщают «Известия».

Накануне стало известно о намерении Москвы потребовать от Киева, чтобы проект по изменению конституции для закрепления особого статуса Донбасса был представлен уже к 6 июля. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный документ делегации из России.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассНормандская ЧетверкаНормандская ВстречаДмитрий Козак
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