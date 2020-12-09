«Ежегодный ритуал»: Украина продлит Донбассу особый статус

Руководители пропрезидентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении особого статуса Донбасса ещё на один год. По информации СМИ, документ будет принят на следующей неделе.

Не сомневается в этом и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. В беседе с НСН он заявил, что альтернативы такому решению сейчас просто нет.

«Я думаю, что продлят, и на самом деле это уже технический вопрос — его обычно на год и продлевают в надежде, что всё-таки решаться основные вопросы, которые лежат в основе Минских договорённостей. Продление превратилось в ежегодный ритуал. Есть два варианта либо продлевать особый статус Донбасса, либо ввести статус Донбасса в Конституцию на постоянной основе. Ко второму общество на Украине сегодня точно не готово, поскольку существует очень серьёзное сопротивление со стороны ряда радикальных организаций — ветеранов «Майдана», ветеранов АТО и так далее. Продление на год — это такой политический симулякр, который необходим, чтобы «минский процесс» окончательно не зашёл в тупик», - отметил он.