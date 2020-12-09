«Ежегодный ритуал»: Украина продлит Донбассу особый статус
Аналога временному статусу региона сейчас нет: украинское общество не готово к конституционному оформлению Донбасса, заявил в эфире НСН политолог Константин Бондаренко.
Руководители пропрезидентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении особого статуса Донбасса ещё на один год. По информации СМИ, документ будет принят на следующей неделе.
Не сомневается в этом и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. В беседе с НСН он заявил, что альтернативы такому решению сейчас просто нет.
«Я думаю, что продлят, и на самом деле это уже технический вопрос — его обычно на год и продлевают в надежде, что всё-таки решаться основные вопросы, которые лежат в основе Минских договорённостей. Продление превратилось в ежегодный ритуал. Есть два варианта либо продлевать особый статус Донбасса, либо ввести статус Донбасса в Конституцию на постоянной основе. Ко второму общество на Украине сегодня точно не готово, поскольку существует очень серьёзное сопротивление со стороны ряда радикальных организаций — ветеранов «Майдана», ветеранов АТО и так далее. Продление на год — это такой политический симулякр, который необходим, чтобы «минский процесс» окончательно не зашёл в тупик», - отметил он.
Бондаренко также признался, что не видит на Украине иных политиков, кроме Зеленского, способных решить вопрос Донбасса.
«Зеленский является наиболее реалистичным руководителем Украины на нынешнем этапе. Я не вижу других политиков, которые могли бы что-то изменить. Зеленский - это продукт и срез общества, это не случайный выбор. И поэтому сейчас, ни шатко ни валко, переговоры вокруг Донбасса идут. Одно дело — то, что мы видим официальную информацию, другое дело — что не официально по многим направлениям идут переговоры. Я очень верю в то, что эти переговоры завершатся успехом», - добавил собеседник НСН.
Однако решение по Донбассу может быть и военным, считают некоторые эксперты. По их мнению, Киеву может показаться удачным «карабахский сценарий». Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил НСН, что при наступлении ВСУ самопровозглашённые республики Донбасса будут разгромлены за неделю, если не вмешается Россия.
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