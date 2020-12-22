Украина не исключила поставку воды в Крым в цистернах

Украина готова поставлять воду в цистернах жителям Крыма. Об этом сообщил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

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По его словам, Киев готов это сделать, в том случае, если гуманитарная миссия ООН, МККК (Международного комитета Красного Креста) объявит, что на полуострове произошла гуманитарная катастрофа и «население страдает». Об этом Резников заявил в интервью украинскому изданию «Общественное».

Резников добавил, что стандартные поставки воды в Крым будут возобновлены после возвращения полуострова в состав Украины. «Будет деоккупация Крыма - будет вода», - сказал он.

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас работы по розыску пресной воды в Крыму ведутся широко, и Россия не будет на этом экономить.

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ФОТО: НСН
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