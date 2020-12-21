Шойгу рассказал, когда завершится строительство водозабора в Крыму
21 декабря 202014:52
Российские военные к марту 2021 года завершат строительство водозабора и инженерной инфраструктуры, которые увеличат подачу воды в Крыму.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии Минобороны.
Глава ведомства уточнил, что работы планируется завершить к 1 марта. В результате объём ежесуточной подачи воды увеличится на 50 тысяч кубометров.
На прошлой неделе Минобороны сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru