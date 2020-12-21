Шойгу рассказал, когда завершится строительство водозабора в Крыму

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии Минобороны.

Глава ведомства уточнил, что работы планируется завершить к 1 марта. В результате объём ежесуточной подачи воды увеличится на 50 тысяч кубометров.

На прошлой неделе Минобороны сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе, передает RT.

