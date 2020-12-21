Шойгу рассказал, когда завершится строительство водозабора в Крыму

Российские военные к марту 2021 года завершат строительство водозабора и инженерной инфраструктуры, которые увеличат подачу воды в Крыму.

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Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии Минобороны.

Глава ведомства уточнил, что работы планируется завершить к 1 марта. В результате объём ежесуточной подачи воды увеличится на 50 тысяч кубометров.

На прошлой неделе Минобороны сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВодаКрымСергей Шойгу
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