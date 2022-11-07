Украина надеется вступить в Евросоюз в 2024 году

«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сказала она. Издание отмечает, что столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: в прошлом этот процесс занимал в среднем девять лет.

Стефанишина отметила, что Украина в этом смысле «не является рядовым кандидатом на вступление», хотя, по данным Welt, в Брюсселе на это «смотрят иначе».

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что «не все семь реформ могут быть проведены быстро» и что график начала переговоров невозможно согласовать.

Евросоюз потратил на помощь для Украины в 2022 году €22 млрд без учета прямой военной поддержки стран-членов ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

