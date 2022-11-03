Боррель: ЕС в этом году потратил на помощь Украине €22 млрд
Евросоюз потратил на помощь для Украины в 2022 году €22 млрд без учета прямой военной поддержки стран-членов ЕС. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Также он заявил о необходимости продолжать оказание всесторонней поддержки Украине, включая поставки оружия. По его словам, в текущий момент как никогда необходимо поддерживать Киев и украинский народ.
Ранее Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых антироссийских санкциях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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