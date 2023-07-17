Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией
Украинская Госпогранслужба приступила к минированию подходов и уничтожению дорог на украинско-белорусской границе, чтобы укрепить обороноспособность. Об это заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко, сообщило агентство ТАСС.
Чиновник отметил, что граница между двумя государствами максимально укреплена, несмотря на протяженность свыше тысячи километров.
Также, отметил Демченко, на границе создаются инженерные укрепления, завалы, строятся заборы.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что угроза нападения на Украину со стороны Белоруссии отсутствует. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс посоветовал направляющимся в Крым автомобилистам пересесть на поезд
- Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы Влаховичу в случае его трансфера
- Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию
- Володин поддержал остановку зерновой сделки
- МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены
- Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ
- Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией
- Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку
- Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна
- Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru