Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией

Украинская Госпогранслужба приступила к минированию подходов и уничтожению дорог на украинско-белорусской границе, чтобы укрепить обороноспособность. Об это заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко, сообщило агентство ТАСС.

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Чиновник отметил, что граница между двумя государствами максимально укреплена, несмотря на протяженность свыше тысячи километров.

Также, отметил Демченко, на границе создаются инженерные укрепления, завалы, строятся заборы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что угроза нападения на Украину со стороны Белоруссии отсутствует. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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