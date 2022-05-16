Три страны обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок
Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение» в подмене результатов голосования, сообщает РИА новости.
Так, глава делегации Румынии Юлиана Марчук сообщила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от этой страны, отдали Украине вместо Молдавии. В результате Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Организаторы конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и объявили неправильные оценки. В итоге максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не музыканты из Украины.
Кроме того, представители национального жюри Грузии отдали максимальный балл украинским музыкантам, но 12 очков получила Британия.
Как сообщалось ранее, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз (организатор «Евровидения») отстранил жюри шести стран от состязания на основании «неправильной схемы голосования», не уточнив, какие именно это страны.
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