Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности

«Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность», - считает Ермак.

Он выразил надежду, что первые договоренности по гарантиям безопасности заключат до конца 2023 года. Ермак уточнил, что к соответствующей декларации присоединилось 13 стран, включая Латвию, Бельгию и Данию.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявил, что Европейский союз не может дать гарантии безопасности Украине. По его мнению, Киев должен договариваться об этом с НАТО, передает «Радиоточка НСН».

