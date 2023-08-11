Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности
Киев приступил к консультациям с Лондоном по гарантиям безопасности. Об этом в эфире телемарафона заявил глава офиса президента Андрей Ермак, сообщило агентство РИА Новости.
«Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность», - считает Ермак.
Он выразил надежду, что первые договоренности по гарантиям безопасности заключат до конца 2023 года. Ермак уточнил, что к соответствующей декларации присоединилось 13 стран, включая Латвию, Бельгию и Данию.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявил, что Европейский союз не может дать гарантии безопасности Украине. По его мнению, Киев должен договариваться об этом с НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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