Украина начала эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка

Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей села Малая Токмачка в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщается на сайте управления местной полиции.

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Согласно данным, село сегодня расположено непосредственно на линии боевого соприкосновения. В управлении Нацполиции подчеркнули, что часть жителей села уже эвакуированы, однако некоторые пока остаются в своих домах.

В начале декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в районе села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта. Тогда он отмечал, что инициатива в руках российской стороны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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