Украина начала эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка

Согласно данным, село сегодня расположено непосредственно на линии боевого соприкосновения. В управлении Нацполиции подчеркнули, что часть жителей села уже эвакуированы, однако некоторые пока остаются в своих домах.

В начале декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в районе села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта. Тогда он отмечал, что инициатива в руках российской стороны, передает «Радиоточка НСН».

