Кимаковский: ВС России взяли под контроль трассу Запорожье-Курахово
Российские войска взяли под контроль трассу Запорожье-Курахово. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя ВСУ.
«Уже взяли под контроль трассу Курахово-Запорожье. Под огневой контроль уже полный. Притом достаточно большой участок», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Дорога Запорожье-Курахово — главная транспортная артерия по снабжению украинской группировки на южнодонецком участке фронта.
Ранее глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении, пишет RT.
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