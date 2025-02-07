Украина изучает возможность транзита азербайджанского газа в Европу

Украина ведет работу по организации транзита азербайджанского газа в Европу, заявил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий. На брифинге дипломат подчеркнул, что обсуждается именно транспортировка азербайджанского топлива, а не газа другого происхождения под его видом.

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа из-за истечения пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Киев отказался продлевать соглашение.

Россия возобновила поставки газа в Словакию

В конце января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым возможные поставки газа. Он заявил, что украинская инфраструктура могла бы использоваться для его транзита в Европу, подчеркнув, что речь не идет о российском газе.

Позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Украина начала рассматривать возможность транспортировки топлива из Азербайджана. При этом он назвал наиболее рациональным вариантом для ЕС продолжение транзита российского газа через украинскую территорию, отметив, что отказ Киева от контракта привел к катастрофическим последствиям, в том числе росту цен для европейских потребителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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