Украина изучает возможность транзита азербайджанского газа в Европу

Украина ведет работу по организации транзита азербайджанского газа в Европу, заявил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий. На брифинге дипломат подчеркнул, что обсуждается именно транспортировка азербайджанского топлива, а не газа другого происхождения под его видом.

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа из-за истечения пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Киев отказался продлевать соглашение.