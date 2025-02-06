Россия возобновила поставки газа в Словакию

Он добавил, что поставки были возобновлены с 1 февраля 2025 года и удвоятся с апреля текущего года. Ференц также подтвердил, что SPP не расторгнет договор с компанией «Газпром экспорт», который действует до 2034 года.

Напомним, транзит российского газа через территорию Украины в Европу был остановлен 1 января 2025 года. Причиной тому послужил отказ украинских властей продлевать соответствующее соглашение. В частности, через Украину газ поступал и в Словакию.

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что Украине не хватит газа для собственных нужд из-за прекращения транзита российского газа по решению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

