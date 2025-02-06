Россия возобновила поставки газа в Словакию
Корпорация «Газпром» возобновила поставки в Словакию российского газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщил портал Dennik N со ссылкой на главу компании — оператора газотранспортной системы SPP Войтеха Ференца.
Он добавил, что поставки были возобновлены с 1 февраля 2025 года и удвоятся с апреля текущего года. Ференц также подтвердил, что SPP не расторгнет договор с компанией «Газпром экспорт», который действует до 2034 года.
Напомним, транзит российского газа через территорию Украины в Европу был остановлен 1 января 2025 года. Причиной тому послужил отказ украинских властей продлевать соответствующее соглашение. В частности, через Украину газ поступал и в Словакию.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что Украине не хватит газа для собственных нужд из-за прекращения транзита российского газа по решению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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