Бывший посол Израиля на Украине Цви Маген заявил о том, что украинская государственность, как и украинский язык, были выдуманы на ровном месте, сообщает «Свободная пресса».

Дипломат заявил, что нынешней Украины пришлось создавать государство «из ничего», так как никакой Украины до этого попросту не существовало. По его словам, для независимости недостаточно принятия одного акта о «незалежности».

Маген добавил, что становление украинской государственности идет медленно, так как Киеву «не повезло с соседями». В свою очередь сайт «Подмосковье сегодня» отмечает, что Цви Маген родился в украинских Черновцах.

