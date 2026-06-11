Собьём как Storm Shadow: Почему вражеские ракеты «Фламинго» долетели до Чувашии

На украинские ракеты работает эффект новизны, заявил НСН Сергей Хатылев, а Айтеч Бижев указал, что это не является проблемой для российской ПВО.

Усталость операторов ПВО и эффект неожиданности могут помогать украинским ракетам долетать до целей, но уже скоро их научатся сбивать на всех направлениях, рассказал экс-командующий зенитно-ракетными войсками Командования спецназначения ВВС Москвы Сергей Хатылев в беседе с НСН.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» в Чувашии. Детали применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения раскрыли в Министерстве обороны России. Хатылев предположил, почему они залетели так далеко.

Военный эксперт оценил опасность украинских ракет «Фламинго»
«Тот факт, что ракеты долетают до нас зависит не только от состояния систем ПВО, но и от человеческого фактора. Мобилизованные россияне находятся на дежурстве почти пять лет. Люди могут уставать, теряться, у них снижается внимание. Все это вкупе может дать такой эффект. На сегодняшний день против “Фламинго” есть и положительные результаты, в том числе, что касается дальности обнаружения и так далее. Но системы ПВО сделаны не так, что они здесь стоят, сюда что-то летит, значит все будет уничтожено. Есть различные условия и траектории полета ракет. Что можно ожидать? Мы получаем опыт обнаружения и уничтожения этих целей. Была похожая история с Storm Shadow, когда на первых порах они могли эффективно действовать, а дальше их уничтожали со всех направлений», — подчеркнул он.

В свою очередь, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев не увидел проблем с противодействиям этому оружию в разговоре с НСН.

«“Фламинго” — это старая советская или американская разработка. Скорость, дальность полета и эффективность отражения не имеет ничего такого, что не дало бы нам их сбивать. Учитывая оборонно-промышленный комплекс Украины, они могли скомбинировать ракету на основе советских и западных вариантов. Обычные расчеты противовоздушной обороны могут справляться с ними, главное — своевременно обнаруживать», — отметил он.

«Фламинго» — крылатая ракета внушительных размеров и с высокой радиолокационной заметностью, отмечают эксперты. Ее называют натовским снарядом в украинской обертке, поскольку все компоненты и начинка поступают из Великобритании.

Ранее Бижев объяснил НСН, почему дроны могут долетать до Москвы.

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ФОТО: ТАСС / Efrem Lukatsky / AP
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