Собьём как Storm Shadow: Почему вражеские ракеты «Фламинго» долетели до Чувашии
На украинские ракеты работает эффект новизны, заявил НСН Сергей Хатылев, а Айтеч Бижев указал, что это не является проблемой для российской ПВО.
Усталость операторов ПВО и эффект неожиданности могут помогать украинским ракетам долетать до целей, но уже скоро их научатся сбивать на всех направлениях, рассказал экс-командующий зенитно-ракетными войсками Командования спецназначения ВВС Москвы Сергей Хатылев в беседе с НСН.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» в Чувашии. Детали применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения раскрыли в Министерстве обороны России. Хатылев предположил, почему они залетели так далеко.
«Тот факт, что ракеты долетают до нас зависит не только от состояния систем ПВО, но и от человеческого фактора. Мобилизованные россияне находятся на дежурстве почти пять лет. Люди могут уставать, теряться, у них снижается внимание. Все это вкупе может дать такой эффект. На сегодняшний день против “Фламинго” есть и положительные результаты, в том числе, что касается дальности обнаружения и так далее. Но системы ПВО сделаны не так, что они здесь стоят, сюда что-то летит, значит все будет уничтожено. Есть различные условия и траектории полета ракет. Что можно ожидать? Мы получаем опыт обнаружения и уничтожения этих целей. Была похожая история с Storm Shadow, когда на первых порах они могли эффективно действовать, а дальше их уничтожали со всех направлений», — подчеркнул он.
В свою очередь, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев не увидел проблем с противодействиям этому оружию в разговоре с НСН.
«“Фламинго” — это старая советская или американская разработка. Скорость, дальность полета и эффективность отражения не имеет ничего такого, что не дало бы нам их сбивать. Учитывая оборонно-промышленный комплекс Украины, они могли скомбинировать ракету на основе советских и западных вариантов. Обычные расчеты противовоздушной обороны могут справляться с ними, главное — своевременно обнаруживать», — отметил он.
«Фламинго» — крылатая ракета внушительных размеров и с высокой радиолокационной заметностью, отмечают эксперты. Ее называют натовским снарядом в украинской обертке, поскольку все компоненты и начинка поступают из Великобритании.
Ранее Бижев объяснил НСН, почему дроны могут долетать до Москвы.
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