Усталость операторов ПВО и эффект неожиданности могут помогать украинским ракетам долетать до целей, но уже скоро их научатся сбивать на всех направлениях, рассказал экс-командующий зенитно-ракетными войсками Командования спецназначения ВВС Москвы Сергей Хатылев в беседе с НСН.



Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» в Чувашии. Детали применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения раскрыли в Министерстве обороны России. Хатылев предположил, почему они залетели так далеко.