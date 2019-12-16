Украина хочет ввести множественное гражданство, россияне свободны

По его словам, новый порядок призван активизировать возвращение в незалежную украинцев, которые имеют паспорта других государств.

Одновременно Соколюк уточнил, что конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится. Она означает, что Украина буде воспринимать таких людей только в качестве своих граждан, без учёта гражданства других стран.

Соответствующий законопроект администрация президента Владимира Зеленского уже направила в Верховную раду.

