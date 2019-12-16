Украина хочет ввести множественное гражданство, россияне свободны

16 декабря 201919:31

Киев намерен упростить получение гражданства Украины без необходимости выхода из гражданства другой страны, за исключением России и государств миграционного риска. Об этом заявил в интервью «Европейской правде» руководитель государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

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По его словам, новый порядок призван активизировать возвращение в незалежную украинцев, которые имеют паспорта других государств.

Одновременно Соколюк уточнил, что конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится. Она означает, что Украина буде воспринимать таких людей только в качестве своих граждан, без учёта гражданства других стран.

Соответствующий законопроект администрация президента Владимира Зеленского уже направила в Верховную раду.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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