Россиян предупредили о медленном снижении ставки ЦБ из-за ВВП и инфляции
Денис Ракша заявил НСН, что Центробанк не скрывает своих намерений, уже в апреле они говорили, что будут осторожно снижать ставку.
Ухудшение прогнозов по ВВП и инфляции говорит о том, что Центробанк будет снижать ключевую ставку еще осторожнее, заявил НСН экономист Денис Ракша.
Минэкономразвития ухудшило прогнозы по росту ВВП и снижению инфляции в 2026 году, сообщил «Ведомостям» вице-премьер РФ Александр Новак. Официальный прогноз роста российского ВВП в 2026 году понижен с 1,3% до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%. Инфляция, которая в этом году ожидалась в рамках таргета ЦБ в 4%, по новому прогнозу ожидается около 5,2% к концу года, в 2027 году выйдет на уровень 4%. Ракша объяснил, к чему это приведет.
«Они фиксируют то, что уже произошло в первые четыре месяца года. Тренды, которые наблюдаются, не позволяют предположить, что уровень ВВП сохранится в прежних прогнозных значениях. При этом эти прогнозы они могут изменить еще несколько раз в течение года. На этом фоне снижение ключевой ставки будет, но будет очень медленным. Центробанк не скрывает своих намерений, уже в апреле они говорили, что будут осторожно снижать ставку. Никаких сюрпризов тут на самом деле нет. Ставку они повышать не будут, поэтому для бизнеса это не ухудшение, но и не улучшение», - отметил он.
По его словам, на этом фоне в зоне риска не только малый бизнес, но и крупные предприятия.
«Если говорить об экономической ситуации в целом, положение бизнеса сейчас в очень рискованной зоне. Это касается не только малого бизнеса, посмотрите, что у металлургов происходит… Список отраслей длинный. У всех падают обороты, продажи, отсюда, в том числе, и падение темпов роста ВВП. В целом экономике плохо, и большой, и маленькой. Оживления спроса тоже в этом году не ждем, на это должны быть источники: кредиты, рост цен на нефть, но это в долгосрочной перспективе», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ВВП России за январь–февраль текущего года сократился на 1,8%. По словам главы государства, причинами снижения стали в том числе календарные и погодные факторы.
