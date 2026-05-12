«Они фиксируют то, что уже произошло в первые четыре месяца года. Тренды, которые наблюдаются, не позволяют предположить, что уровень ВВП сохранится в прежних прогнозных значениях. При этом эти прогнозы они могут изменить еще несколько раз в течение года. На этом фоне снижение ключевой ставки будет, но будет очень медленным. Центробанк не скрывает своих намерений, уже в апреле они говорили, что будут осторожно снижать ставку. Никаких сюрпризов тут на самом деле нет. Ставку они повышать не будут, поэтому для бизнеса это не ухудшение, но и не улучшение», - отметил он.

По его словам, на этом фоне в зоне риска не только малый бизнес, но и крупные предприятия.

«Если говорить об экономической ситуации в целом, положение бизнеса сейчас в очень рискованной зоне. Это касается не только малого бизнеса, посмотрите, что у металлургов происходит… Список отраслей длинный. У всех падают обороты, продажи, отсюда, в том числе, и падение темпов роста ВВП. В целом экономике плохо, и большой, и маленькой. Оживления спроса тоже в этом году не ждем, на это должны быть источники: кредиты, рост цен на нефть, но это в долгосрочной перспективе», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ВВП России за январь–февраль текущего года сократился на 1,8%. По словам главы государства, причинами снижения стали в том числе календарные и погодные факторы.

