Ермака обвинили в легализации $10 млн при строительстве под Киевом
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом сообщается в Telegram-каналах обоих ведомств.
Согласно заявлению НАБУ и САП, правоохранители раскрыли организованную группу, участвовавшую в легализации 460 млн гривен (свыше $10,4 млн) при реализации проектов элитного строительства в Киевской области. Обвинение предъявлено одному из фигурантов — экс-главе президентского офиса.
Уголовное производство возбуждено по статье 209 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.
При этом бывший глава офиса президента Украины Ермак, несмотря на скандальное увольнение с основной должности, продолжал работать в государственных органах, занимая не менее десяти различных постов, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
