Умер актер из «Папиных дочек» Вадим Александров
Актер, заслуженный артист России Вадим Александров умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его семью.
Информация о смерти Александрова появились на портале «Кино-театр.ру». По его данным, артист умер 8 мая, пишет RT.
«Он действительно скончался пару дней назад», — подтвердили в семье.
Причиной смерти Александрова стала травма головы в результате падения. Кроме того, в семье рассказали, что актер боролся с онкологическим заболеванием, в последние месяцы его состояние заметно ухудшилось.
Вадим Александров родился в 1939 году, в 1962-м окончил театральное училище им. М. С. Щепкина. Артист работал в театре, в том числе служил в Центральном детском театре (ныне Российский академический Молодежный театр). Также актер снимался в кино и сериалах, он известен по ролям в картинах «Усатый нянь», «Мы из джаза», «Кин-дза-дза!»,«Папины дочки», «Воронины».
Ранее в возрасте 82 лет умер британский актер и писатель Майкл Пеннингтон.
Горячие новости
- Подписывать некому: Почему Вашингтон «не убирает» Зеленского
- Россиян предупредили о медленном снижении ставки ЦБ из-за ВВП и инфляции
- Умер актер из «Папиных дочек» Вадим Александров
- Ударили в бубен: Экс-депутат Рады назвал дело против Ермака приказом из США
- Иран может нарастить уровень обогащения урана до 90%
- Пожары на Дальнем Востоке назвали «на сто процентов» рукотворными
- Главреда «Дождя» заочно приговорили к восьми годам заключения
- В МИД России заявили о рекордном товарообороте в ЕАЭС в 2025 году
- Легко не будет: Почему «Зенит» вновь может упустить чемпионство
- Трамп пройдет медицинское обследование в конце мая