Умер актер из «Папиных дочек» Вадим Александров

Актер, заслуженный артист России Вадим Александров умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его семью.

Информация о смерти Александрова появились на портале «Кино-театр.ру». По его данным, артист умер 8 мая, пишет RT.

«Он действительно скончался пару дней назад», — подтвердили в семье.

Причиной смерти Александрова стала травма головы в результате падения. Кроме того, в семье рассказали, что актер боролся с онкологическим заболеванием, в последние месяцы его состояние заметно ухудшилось.

Вадим Александров родился в 1939 году, в 1962-м окончил театральное училище им. М. С. Щепкина. Артист работал в театре, в том числе служил в Центральном детском театре (ныне Российский академический Молодежный театр). Также актер снимался в кино и сериалах, он известен по ролям в картинах «Усатый нянь», «Мы из джаза», «Кин-дза-дза!»,«Папины дочки», «Воронины».

Ранее в возрасте 82 лет умер британский актер и писатель Майкл Пеннингтон.

