Врач-инфекционист назвала главную опасность хантавируса

Хантавирусы переносятся обычными мышами и крысами, чтобы заразиться, достаточно вдохнуть пыль с частицами выделений грызунов во время уборки. Об этом предупредила врач-инфекционист «Клиники Екатерининская» Наталья Шведова в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, вирус можно подхватить, подметая пол в гараже, подвале или на даче после зимы, либо съев продукты, по которым бегали грызуны. Шведова указала, что в России и Европе хантавирусы часто вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, разрушающую сосуды и вредящую почкам.

«Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле», — поделилась инфекционист.

Шведова подчеркнула, что смертность от такой лихорадки достигает 40 процентов. В масштабах страны счет заболевших идет на тысячи, так, в 2024 году в России зафиксировали около 3,4 тысячи случаев.

Как напомнила врач, вакцины от хантавируса нет, а специфическое лечение заболевания ограничено. Эксперт рекомендовала защищать еду от грызунов, мыть фрукты и овощи, надевать маску или респиратор в помещении, где могли быть грызуны, и обязательно мыть руки после уборки.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал низким риск для общественности от вспышки хантавируса.

