Овечкин стал кандидатом педагогических наук
Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Об этом сообщает портал Russian Machine Never Breaks.
Спортсмен успешно защитил 145-страничную диссертацию, пишет RT. Работа посвящена отличиям североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодых игроков.
В диссертации отмечается, что в РФ уделяют больше внимания техническим навыкам и владению шайбой. При этом в Северной Америке делают упор на скорость игры и физическую подготовку.
Александру Овечкину 40 лет, хоккеист играет в НХЛ и представляет «Вашингтон» с 2005 года.
