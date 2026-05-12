Овечкин стал кандидатом педагогических наук

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Об этом сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в ТОП лучших свободных агентов НХЛ

Спортсмен успешно защитил 145-страничную диссертацию, пишет RT. Работа посвящена отличиям североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодых игроков.

В диссертации отмечается, что в РФ уделяют больше внимания техническим навыкам и владению шайбой. При этом в Северной Америке делают упор на скорость игры и физическую подготовку.

Александру Овечкину 40 лет, хоккеист играет в НХЛ и представляет «Вашингтон» с 2005 года.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
