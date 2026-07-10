Убийство подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева произошло по приказу руководства спецслужб Украины

Убийство Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на олигарха из Украины Вадима Ермолаева в Монако, произошло по приказу руководства украинских спецслужб, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на адвоката одного из подозреваемых по делу Виталия Жиковича на заседании суда в Киеве.

СМИ: Подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако является украинка

«Как же так получилось, что офицер ГУР и бывший сотрудник СБУ находятся здесь? И почему же офицер ГУР сначала дал показания, что он это сделал. Поскольку я считаю, что это было не убийство, потому что убийство — это противоправное лишение жизни, а здесь была просто ликвидирована определенная личность», — заявил правозащитник.

Причиной покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева действительно стал его давний конфликт с украинским лидером Владимиром Зеленским. Расследовать этот теракт никто не будет, чтобы не выйти на самого президента. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

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