Останина назвала ударом по семье закон о запрете домашнего насилия

Введение уголовной ответственности за домашнее насилие в России может стать «ударом по институту семьи», сообщает ТАСС со ссылкой председателя комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину.

Меркачева поспорила с Останиной о влиянии закона о домашнем насилии на брак

По ее словам, вопрос о возвращении уголовного наказания за побои в отношении близких требует оценки возможных последствий. Парламентарий считает, что возвращение уголовной ответственности не решит проблему домашнего насилия. Депутат выступила за развитие системы профилактики, включая создание кризисных центров и расширение психологической помощи.

Глава комитета считает ошибкой решение 2017 года о декриминализации семейных побоев. Подчеркивается, что властям следует вернуть уголовную ответственность за впервые совершенные побои в отношении членов семьи.

Чтобы избежать риска повторного факта домашнего насилия, уголовная ответственность должна наступать после первого же эпизода, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: DPA/ТАСС
ТЕГИ:ГосдумаНасилиеДомашнее Насилие

Горячие новости

Все новости

партнеры