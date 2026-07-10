Останина назвала ударом по семье закон о запрете домашнего насилия
Введение уголовной ответственности за домашнее насилие в России может стать «ударом по институту семьи», сообщает ТАСС со ссылкой председателя комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину.
По ее словам, вопрос о возвращении уголовного наказания за побои в отношении близких требует оценки возможных последствий. Парламентарий считает, что возвращение уголовной ответственности не решит проблему домашнего насилия. Депутат выступила за развитие системы профилактики, включая создание кризисных центров и расширение психологической помощи.
Глава комитета считает ошибкой решение 2017 года о декриминализации семейных побоев. Подчеркивается, что властям следует вернуть уголовную ответственность за впервые совершенные побои в отношении членов семьи.
Чтобы избежать риска повторного факта домашнего насилия, уголовная ответственность должна наступать после первого же эпизода, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Останина назвала ударом по семье закон о запрете домашнего насилия
- Вывоз нефти из Персидского залива остановлен после возобновления обстрелов Ираном и США
- Скончалась 15-летняя пассажирка, попавшая в ДТП с машиной Чепика
- В России может случиться неурожай зерновых
- В Анталье арестовали россиянку, не пускавшую в бассейн девочку в буркини
- Президент Чехии: У Киева остается около двух месяцев
- Дегтярев пообещал вернуть россиян на международные турниры через суд
- В МИД РФ раскрыли планы стран Балтии по депортации русскоязычных
- Минтранс: Ливень в Москве может нарушить расписания полетов
- Режим ЧС ввели в округе Ставрополья после атаки БПЛА на промобъект