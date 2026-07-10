Останина назвала ударом по семье закон о запрете домашнего насилия

По ее словам, вопрос о возвращении уголовного наказания за побои в отношении близких требует оценки возможных последствий. Парламентарий считает, что возвращение уголовной ответственности не решит проблему домашнего насилия. Депутат выступила за развитие системы профилактики, включая создание кризисных центров и расширение психологической помощи.

Глава комитета считает ошибкой решение 2017 года о декриминализации семейных побоев. Подчеркивается, что властям следует вернуть уголовную ответственность за впервые совершенные побои в отношении членов семьи.

Чтобы избежать риска повторного факта домашнего насилия, уголовная ответственность должна наступать после первого же эпизода, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

