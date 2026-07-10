Эксперты: Россияне — «закаленный народ», но ему можно поставить диагноз неврастения

По словам экспертов, состояние общества в России не уникально, поскольку такие «симптомы» присущи всем капиталистическим странам. Ситуация с тревожностью среди граждан в настоящее время напоминает процессы, происходящие в странах Запада. Это связано с тем, что с повышением уровня жизни «у них ровно так же катастрофически падал уровень счастья» и возрастала тревога, указал Милехин.

Он указал, что основными двигателями роста тревожности являются «ощущение справедливости» и «необходимость все время поддерживать тонус». «Та идея капитализма и либерализма... предполагает вот это постоянный бег, изматывающий бег, где в конце концов уже поддерживать рост практически невозможно», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал способ избежать тревожности и стресса, по его словам, для этого необходимо наслаждаться сегодняшним днем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

