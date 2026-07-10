Большинство россиян боятся жизни на пенсии из-за нехватки денег
Около 70% граждан России беспокоятся о том, как будут жить после выхода на пенсию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос Russian Field.
31% участников исследования оценивает свои переживания как «очень сильные». Главной причиной тревоги подавляющее большинство граждан назвали риск нехватки денег.
80% опрошенных объяснили свои опасения низким размером пенсий, возможной бедностью, инфляцией, ростом стоимости коммунальных услуг и продуктов питания. Еще 20% больше всего беспокоят возможное ухудшение здоровья, дорогостоящее лечение, медикаменты и медицинские услуги.
По данным социологов, больше всего о пенсии беспокоятся женщины: среди них 74% опрошенных выразили тревогу по этому поводу, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 61%.
Для комфортной жизни на пенсии опрошенные граждане в среднем считают необходимым доход в 79,7 тыс. рублей в месяц.
Ранее в Госдуме рассказали, какую пенсию получат никогда не работавшие россияне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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