Большинство россиян боятся жизни на пенсии из-за нехватки денег

31% участников исследования оценивает свои переживания как «очень сильные». Главной причиной тревоги подавляющее большинство граждан назвали риск нехватки денег.

80% опрошенных объяснили свои опасения низким размером пенсий, возможной бедностью, инфляцией, ростом стоимости коммунальных услуг и продуктов питания. Еще 20% больше всего беспокоят возможное ухудшение здоровья, дорогостоящее лечение, медикаменты и медицинские услуги.

По данным социологов, больше всего о пенсии беспокоятся женщины: среди них 74% опрошенных выразили тревогу по этому поводу, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 61%.

Для комфортной жизни на пенсии опрошенные граждане в среднем считают необходимым доход в 79,7 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Госдуме рассказали, какую пенсию получат никогда не работавшие россияне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

