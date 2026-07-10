Верховный суд рассмотрит дело многодетной семьи из Бурятии о долге в 270 тысяч рублей за отопление

Семья Дядюк оспаривает доначисление более 270 тысяч рублей за отопление. Сумма образовалась за три предыдущих года. По данным Верховного суда, энергетическая компания включила в общую площадь дома гараж и подвал, которые фактически не отапливались и раньше не учитывались в квитанциях об оплате коммунальных услуг. До перерасчета задолженности по коммунальным платежам у семьи не было.

Супруги воспитывают пятерых детей, четверо из них — четверняшки, еще один ребенок имеет инвалидность. Несмотря на социальный характер спора, апелляция и кассация удовлетворили требования ресурсоснабжающей организации. Краснов указал на формальный подход нижестоящих судов.

В определении сказано, что такая практика может привести к нарушению прав неопределенного круга лиц, в том числе социально уязвимых категорий россиян, и подорвать доверие к договорным отношениям с ресурсоснабжающими организациями.

Рассмотрение дела в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда России назначено на 13 июля.

Ранее стало известно, что осенью тарифы на ЖКУ могут вырасти на 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

