Верховный суд рассмотрит дело многодетной семьи из Бурятии о долге в 270 тысяч рублей за отопление
Председатель Верховного Суда России Игорь Краснов передал в Судебную коллегию по гражданским делам жалобу жителя Бурятии, который является многодетным отцом, сообщает издание Readovka.
Семья Дядюк оспаривает доначисление более 270 тысяч рублей за отопление. Сумма образовалась за три предыдущих года. По данным Верховного суда, энергетическая компания включила в общую площадь дома гараж и подвал, которые фактически не отапливались и раньше не учитывались в квитанциях об оплате коммунальных услуг. До перерасчета задолженности по коммунальным платежам у семьи не было.
Супруги воспитывают пятерых детей, четверо из них — четверняшки, еще один ребенок имеет инвалидность. Несмотря на социальный характер спора, апелляция и кассация удовлетворили требования ресурсоснабжающей организации. Краснов указал на формальный подход нижестоящих судов.
В определении сказано, что такая практика может привести к нарушению прав неопределенного круга лиц, в том числе социально уязвимых категорий россиян, и подорвать доверие к договорным отношениям с ресурсоснабжающими организациями.
Рассмотрение дела в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда России назначено на 13 июля.
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