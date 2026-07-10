Вынесен приговор по делу о хищении более 6,5 млрд руб. при исполнении контрактов Минобороны

Судья Кристина Бирева назначила бывшему гендиректору компании «Сандора» Дмитрию Комлеву шесть лет колонии строгого режима. Также с него было взыскано 6,581 млрд руб. в счет возмещения ущерба. Комлев признал вину, заключил досудебное соглашение и был осужден в особом порядке — без исследования доказательств.

Следствие считает, что схема хищений начиналась с закупок армейских несессеров, после чего расследование распространилось и на другие контракты «Военторга» по поставкам формы и белья для армии. Организатором преступного сообщества считается экс-руководитель «Военторга» Владимир Павлов, который вину не признает. Другие фигуранты также пошли на сделку со следствием, ожидая рассмотрения своих дел.

Ранее поставщиков Минобороны России обвинили в хищении 50 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

