Мороженое за 11 тысяч на семью: Туристы жалуются на цены в Петергофе

Туристы пожаловались, что четыре рожка холодного десерта могут обойтись семье в 11 тысяч, а за сосиску с топингами продавцы берут как за блюдо в ресторане – 1 тыс. рублей. «Будьте осторожны, там обманывают наглым образом. Цена за граммовку, а не за один шарик», — пишут посетители в соцсетях. В пресс-службе «Петергоф» заявили, что услуги питания в парке оказывает фирма «Новый Петергоф», а цены находятся «на среднем уровне». При этом в музее признали, что в торговых точках действительно «была выявлена проблема».

Отмечается, что «отдельные сотрудники» добавляли «дополнительные ингредиенты без уведомления покупателя», из-за чего стоимость блюда возрастала в разы. «Для предотвращения подобных случаев мы потребовали от ООО "Новый Петергоф" осуществлять контроль сотрудников на предмет добросовестной продажи. Добавление ингредиентов возможно только с устного согласия покупателя», - отметили в «Петергофе». В музее отметили, что понимают важность прозрачности ценообразования и постараются исключить подобные инциденты в будущем.

Ранее музей в Петергофе объяснил недопуск девушки-инвалида на второй этаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

