СМИ: Подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако является украинка

Подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако является 30-летняя украинка, сообщает France Info.

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По данным издания, она проживает в Германии. После взрыва подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Другие подробности не известны.

Ранее стало известно, что получен ордер на арест предполагаемого исполнителя. Его имя не называется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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