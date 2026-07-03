СМИ: Подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако является украинка
3 июля 202604:31
Денис Постольский
Подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако является 30-летняя украинка, сообщает France Info.
По данным издания, она проживает в Германии. После взрыва подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Другие подробности не известны.
Ранее стало известно, что получен ордер на арест предполагаемого исполнителя. Его имя не называется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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