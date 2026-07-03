СМИ: Подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако является украинка

По данным издания, она проживает в Германии. После взрыва подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. Другие подробности не известны.

Ранее стало известно, что получен ордер на арест предполагаемого исполнителя. Его имя не называется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

