Убежать невозможно: Как Киев «выдавливает» украинцев из ЕС
Многие украинцы призывного возраста хотят сбежать от военкоматов в Россию, но им сложно пройти контроль из-за старых записей в телефонах, сказал в эфире НСН Спиридон Килинкаров.
Киев пытается заставить украинцев призывного возраста вернуться с территории ЕС, при этом им сложно сбежать от мобилизации и в Россию, объяснил в интервью НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По данным РИА Новости, Евросоюз запретит с весны 2027 года въезд украинцам, подлежащим мобилизации. Для въезда в ЕС и права на «временную защиту» мужчинам, и женщинам необходимо будет предоставить справку, что они освобождены от мобилизации. Килинкаров отметил, что уже сейчас работают «более тонкие схемы».
«Там работают более тонкие схемы по выдавливанию украинцев с территории Евросоюза. Когда у человека возникают проблемы с документами – закончился загранпаспорт, надо вклеить фотографию или что-то подобное – украинская сторона требует, чтобы все ее граждане призывного возраста, находящиеся на территории ЕС, регистрировались в приложении, которое связано с ТЦК (орган военного управления на Украине – прим. НСН), с регистрацией и постановкой на воинский учет. Как только они становятся на воинский учет, их объявляют в розыск в случае, если они не проходят военно-лечебную комиссию (ВЛК). Пройти же ВЛК можно только на территории Украины, и на этом всё. С просроченным паспортом ты незаконно пребываешь на территории ЕС со всеми вытекающими последствиями. И убежать невозможно - без загранпаспорта ты не выедешь ни в одну страну мира», - отметил экс-депутат.
По его словам, украинцам призывного возраста непросто и сбежать в Россию.
«Желающих выехать на территорию России очень много, но процедура достаточно сложная, особенно это касается "Шереметьево". Эти люди не могут пройти контроль, потому что у них где-то в мобильных телефонах какие-то вещи с 2014 года. Это является основанием, чтобы не пустить их на территорию РФ. Они уже, может быть, сожалеют о том, что когда-то что-то думали или что-то сказали, но уже поздно, в условиях жесткого конфликта этот вопрос решить практически невозможно. На каком-то этапе им это казалось веселым и потешным, а сейчас это вылилось в реальные проблемы. Они и там оставаться не могут, и в Россию заехать не могут, находясь в подвешенном состоянии», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось о масштабном бунте против ТЦК во Львове после того, как одного из местных жителей избили и затащили в служебный автомобиль. Спиридон Килинкаров говорил «Радиоточке НСН» в этой связи, что стычки с сотрудниками ТЦК происходят на Украине каждый день, допустив, что протесты будут «нарастать и радикализироваться».
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