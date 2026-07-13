Киев пытается заставить украинцев призывного возраста вернуться с территории ЕС, при этом им сложно сбежать от мобилизации и в Россию, объяснил в интервью НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По данным РИА Новости, Евросоюз запретит с весны 2027 года въезд украинцам, подлежащим мобилизации. Для въезда в ЕС и права на «временную защиту» мужчинам, и женщинам необходимо будет предоставить справку, что они освобождены от мобилизации. Килинкаров отметил, что уже сейчас работают «более тонкие схемы».