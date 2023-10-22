У подконтрольном Украине Херсоне заявили о взрывах
22 октября 202312:26
Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне, заявил глава местной администрации Роман Мрочко.
«В Херсоне раздаются взрывы», - написал украинский градоначальник в в Telegram-канале.
По данным официального ресурса для оповещения, объявленное ранее на подконтрольной ВСУ части Херсонской области предупреждение о воздушной тревоге к моменту опубликования поста Мрочко отменено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru