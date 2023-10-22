У подконтрольном Украине Херсоне заявили о взрывах

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне, заявил глава местной администрации Роман Мрочко.

Воздушная тревога объявлена в Киеве впервые за полмесяца

«В Херсоне раздаются взрывы», - написал украинский градоначальник в в Telegram-канале.

По данным официального ресурса для оповещения, объявленное ранее на подконтрольной ВСУ части Херсонской области предупреждение о воздушной тревоге к моменту опубликования поста Мрочко отменено.


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ФОТО: РИА Новости
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