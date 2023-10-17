Воздушная тревога объявлена в Киеве впервые за полмесяца
Воздушная тревога была объявлена сегодня в Киеве – впервые за последние две недели. Соответствующая информация появилась на официальном украинском ресурсе для предупреждения жителей.
Тревога о возможном ударе баллистическими ракетами также была объявлена ещё в девяти областях республики. Спустя час после этого предупреждение отменили.
Между тем, в Харькове объявлено о начале строительства первой подземной школы. Там ученики смогут обучаться во время воздушной тревоги. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этой осенью в Харькове запустили учебные классы в метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru