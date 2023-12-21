У детей министра обороны Украины оказалось гражданство США
21 декабря 202312:47
У детей министра обороны Украины Рустема Умерова оказалось гражданство США. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на антикоррупционную декларацию.
Согласно данным декларации министра за прошлый год, его сын и дочь указаны как граждане Украина и США, при этом еще три года назад у них был только украинский паспорт.
Накануне Умеров в интервью немецкому изданию BIld анонсировал массовую рассылку повесток всем уехавшим из страны Украинцам в возрасте от 25 до 60 лет. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru