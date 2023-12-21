У детей министра обороны Украины оказалось гражданство США

У детей министра обороны Украины Рустема Умерова оказалось гражданство США. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на антикоррупционную декларацию.

Евросоюз отменил санкции против Януковича и его сына

Согласно данным декларации министра за прошлый год, его сын и дочь указаны как граждане Украина и США, при этом еще три года назад у них был только украинский паспорт.

Накануне Умеров в интервью немецкому изданию BIld анонсировал массовую рассылку повесток всем уехавшим из страны Украинцам в возрасте от 25 до 60 лет. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
ТЕГИ:ВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры