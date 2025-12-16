Туск назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины
Говорить о возможных гарантиях безопасности со стороны США для Украины пока рано. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита восточного фланга НАТО.
По его словам, заявления о американских гарантиях звучат многообещающе, однако на текущем этапе преждевременно обсуждать какие-либо конкретные параметры или детали. Туск подчеркнул, что не хотел бы делать выводы, выходящие за рамки уже озвученных сигналов.
Ранее лидеры стран Евросоюза по итогам переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением о гарантиях безопасности для Украины и возможных мерах по урегулированию конфликта.
В частности, обсуждалась идея направления в страну многонациональных сил, а также поддержание численности украинских вооруженных сил на уровне не ниже 800 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
