Туск назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины

Говорить о возможных гарантиях безопасности со стороны США для Украины пока рано. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита восточного фланга НАТО.

По его словам, заявления о американских гарантиях звучат многообещающе, однако на текущем этапе преждевременно обсуждать какие-либо конкретные параметры или детали. Туск подчеркнул, что не хотел бы делать выводы, выходящие за рамки уже озвученных сигналов.