СМИ: США и ЕС не будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины
США и европейские страны вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины через свои законодательные органы. Такое мнение высказал колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
По его словам, идеальным вариантом было бы утверждение американских гарантий Конгрессом США, а европейских — парламентами соответствующих стран, однако вероятность такого сценария он оценивает как низкую. Игнатиус отмечает, что политическая и правовая сложность подобных решений делает их принятие малореалистичным.
Ранее Washington Post сообщала, что Киев настаивает на ратификации США договоренностей о предоставлении гарантий безопасности.
В Кремле, комментируя дипломатические контакты, подчеркивали, что Россия сохраняет открытость к переговорам и остается в рамках обсуждений, прошедщих на площадке в Анкоридже, передает «Радиоточка НСН».
