СМИ: США и ЕС не будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины

США и европейские страны вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины через свои законодательные органы. Такое мнение высказал колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, идеальным вариантом было бы утверждение американских гарантий Конгрессом США, а европейских — парламентами соответствующих стран, однако вероятность такого сценария он оценивает как низкую. Игнатиус отмечает, что политическая и правовая сложность подобных решений делает их принятие малореалистичным.