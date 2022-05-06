Турчак: Статус Херсонской области определят ее жители

Статус Херсонской области определят ее жители. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который в пятницу приехал в Херсон.

Турчак также обратился к жителям со словами о том, что «Россия здесь навсегда». По его словам, в этом не должно быть никаких сомнений и «никакого возврата в прошлое не будет».