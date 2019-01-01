ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов

Напомним, что ранее Петр Порошенко фактически признал собственное поражение, заявив, что готов «подставить плечо новому президенту».

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Как сообщается, в полицию поступило 1245 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел. Однако о массовых нарушениях ни ЦИК, ни МВД Украины пока не сообщали.

