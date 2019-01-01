Украина

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов

21 апреля23:22

По результатам обработки 1,01 процента протоколов на выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский, набравший 69, 26 процента голосов избирателей, за действующего президента страны Петра Порошенко отдали свои голоса 28,33% избирателей. Такие данные приводит ЦИК Украины, передает РИА Новости.

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Напомним, что ранее Петр Порошенко фактически признал собственное поражение, заявив, что готов «подставить плечо новому президенту».

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Как сообщается, в полицию поступило 1245 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел. Однако о массовых нарушениях ни ЦИК, ни МВД Украины пока не сообщали.  

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ФОТО: РИА Новости
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