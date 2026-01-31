США одобрили продажу Израилю легких тактических машин и вертолетов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю легких тактических машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Правительству Израиля могут продать машины и сопутствующее оборудование стоимостью около 1,98 млрд долларов. Отмечается, что Тель-Авив запрашивал покупку 3250 таких машин.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу израильским властям вертолетов AH-64E Apache и оборудования ориентировочно на 3,8 млрд долларов. Израиль подавал запрос о приобретении 30 воздушных судов.

Ранее Германия отменила ограничения на экспорт оружия Израилю.

