На Донбассе опровергли заявления Украины о взятии под контроль пяти территорий

Украинские вооруженные силы за год взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.

Он уточнил, что, в том числе, речь идет о трех населенных пунктах: хуторе Свободный, Южное и Шумы.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН опроверг заявление командующего т.н. «Операцией объединенных сил» (ООС) Сергея Наева о взятии под контроль Украины пяти населенных пунктов самопровозглашенных ДЛН и ДНР общей площадью до 24 км².

«Все пять территорий все время были под контролем Украиной. Раньше эти территории находились в так называемой «серой зоне». С 2017 года начали под себя подгребать какие-то определенные населенные пункты. Но они это делали вот с такими «серыми» участками. «Серая зона» - эта территория между противоборствующими сторонами, линия между окопами, расстояние которой доходило до 10 км. И сейчас просто на Украине сделали картинку – и все. Нужно же как-то поднимать себе имидж и героизм украинских солдат! Вот и снимали материалы о том, что, якобы, освобождают свою территорию. Такого, чтобы Украина освободила территории, которые были под нашим контролем, не было! Все это надумано-придумано!» - заявил Басурин.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв обсудили с НСН упрощение получения паспортов РФ жителями ДНРи ЛНР.

